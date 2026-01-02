Déjà le retour de la pollution sur le bassin lyonnais

Un épisode de pollution atmosphérique est en cours depuis ce 1er janvier 2026 dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère.

Il s’agit d’une pollution de type combustion, liée aux particules fines PM10, explique la préfecture du Rhône qui a par conséquent décidé d’activer le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

Aucune mesure contraignante n’est toutefois mise en place à ce stade.

Les services de l'Etat distinguent plusieurs niveaux de recommandations. Pour les populations vulnérables, il est conseillé de limiter les déplacements sur les grands axes routiers, notamment aux heures de pointe, et de réduire les activités physiques intenses, qu’elles se déroulent en extérieur ou en intérieur.

Pour le reste de la population, les autorités indiquent qu’il n’est pas nécessaire de modifier les activités habituelles, ni les déplacements quotidiens, ni les pratiques d’aération et de ventilation des logements. En cas de symptômes ou d’inquiétude, il est recommandé de solliciter l’avis d’un pharmacien.

La préfecture rappelle également plusieurs recommandations comportementales destinées à limiter les émissions de polluants. Il est notamment préconisé de cesser l’utilisation des appareils de chauffage au bois d’appoint anciens (inserts, poêles ou chaudières installés avant 2000) ainsi que des groupes électrogènes.

Les habitants sont invités à maîtriser la température de leur logement, sans dépasser 19 °C, et à privilégier les modes de transport les moins polluants : vélo, transports en commun ou covoiturage. Les entreprises peuvent, de leur côté, adapter les horaires de travail et faciliter le télétravail. Sur la route, l’abaissement de la vitesse et l’évitement d’une conduite agressive sont également recommandés.

Les recommandations s’adressent également aux collectivités, aux agriculteurs et aux industriels, avec des incitations à réduire ou reporter certaines activités génératrices de poussières ou de particules, à limiter le recours aux groupes électrogènes et à favoriser des pratiques moins polluantes.