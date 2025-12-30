Le plan grand froid activé dans le Rhône

Face à la chute des températures, Météo France a déclenché une vigilance jaune "grand froid" sur le département du Rhône et la métropole de Lyon.

Dans ce contexte, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a décidé d’activer le plan grand froid.

Selon la préfecture, cette activation intervient "après avoir réuni le comité de suivi 'grand froid' associant les opérateurs et les principales collectivités territoriales concernées." Le plan prend "la forme d’un dispositif renforcé de veille sociale et de mise à l’abri."

À compter de ce mardi 30 décembre, 110 places de mise à l’abri, à la nuitée, seront ouvertes à Lyon "sur réquisition de la préfète," afin de protéger les ménages (familles ou personne seule) les plus fragiles durant cette vague de froid."

Les personnes concernées seront "orientées chaque jour, exclusivement, par le 115." Le dispositif fonctionnera de 16h à 10h chaque jour, jusqu’au mercredi 7 janvier 2026, et sera "armé par la Croix-Rouge puis le Foyer Notre-Dame des Sans-Abri."

Les services de l'État précisent que ces mesures s’accompagnent d’un d’un renforcement des maraudes professionnelles, "avec des équipages qui couvrent l’intégralité du département 7j/7", appuyé par la mobilisation de trois équipes chaque soir afin de répondre aux signalements "jusqu’à 1h du matin sur sollicitation du numéro d’urgence (115)". La préfecture évoque également l’extension des horaires des accueils de jour, soutenue par "un financement exceptionnel d’un accueil de jour temporaire destiné aux familles", ainsi qu’une dotation exceptionnelle de 200 000 euros pour "l’achat massif et la distribution de couvertures et duvets."

"La situation est réévaluée chaque jour, à l’appui des bulletins météorologiques et des alertes de terrain", afin de faire évoluer le dispositif si nécessaire. Enfin, l’État rappelle mobiliser 27 000 places d’hébergement dans le Rhône, soit "+150 % en 10 ans", pour un financement de 117 millions d’euros en 2025, "+6 % par rapport à 2024."