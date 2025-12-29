Un nouvel épisode de pollution à Lyon

Revoilà la pollution !

Un épisode de pollution atmosphérique de type combustion, lié aux particules fines PM10, est en cours depuis ce samedi dans le bassin lyonnais et le Nord-Isère.

Face à cette situation, la préfète du Rhône a activé dimanche le niveau information-recommandation pour l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

À ce stade, aucune mesure contraignante n’est mise en œuvre, mais les autorités appellent à adopter des comportements permettant de limiter l’exposition des populations et de réduire les émissions polluantes.