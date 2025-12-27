Le LOU Rugby termine 2025 par une défaite à Castres (36-22)

L’année 2025 s’achève sans embellie pour le LOU Rugby.

En déplacement sur la pelouse du Castres Olympique, les Lyonnais ont concédé une nouvelle défaite ce samedi soir (36-22), confirmant une fin de cycle particulièrement compliquée.

La rencontre débute pourtant sous de mauvais auspices pour les Rouge et Noir. À la 17ᵉ minute, Vilimoni Botitu perce la défense lyonnaise, fixe plusieurs adversaires et combine avec Tyler Ardron avant d’aplatir le premier essai castrais.

SUPERBE PASSE



Botitu inscrit le premier essai de la partie après la superbe passe d'Ardron

Privé de Baptiste Couilloud et Liam Allen, le LOU accuse le coup mais ne sombre pas. À la 32ᵉ minute, Jiuta Wainiqolo redonne espoir aux siens en inscrivant un essai, transformé par Léo Berdeu. Les Lyonnais poursuivent leur réaction juste avant la pause avec un deuxième essai à la 39ᵉ minute, leur permettant de virer en tête à la mi-temps (10-15).

Mais le scénario, déjà vu cette saison, se répète. De retour des vestiaires, Castres impose son rythme et renverse la rencontre. Veresa Ramototabua égalise à la 52ᵉ minute, avant que Loris Zarantonello (63ᵉ) puis Christian Ambadiang (65ᵉ) ne creusent l’écart.

Vuate Karawalevu enfonce définitivement le clou à la 75ᵉ minute. L’essai tardif d’Esteban Gonzalez, à deux minutes du terme, n’empêche pas la défaite mais prive Castres du bonus offensif.

Cette nouvelle contre-performance marque une cinquième défaite consécutive pour Lyon toutes compétitions confondues. Les hommes de Karim Ghezal tenteront d’inverser la dynamique dès le 3 janvier, avec la réception du leader Pau.