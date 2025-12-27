Lyon : à deux reprises en l'espace de quelques jours, des coups de feu sont tirés dans leur immeuble

Une vive inquiétude s’est installée parmi les habitants du 8 rue Quivogne, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon.

En l’espace d’une semaine, deux épisodes de tirs à l’arme à feu ont été recensés à l’intérieur de cet immeuble situé dans le quartier de Perrache.

Le premier incident remonte au 20 décembre. Ce soir-là, un coup de feu est tiré en direction de la porte d’un appartement, sans faire de blessé. Quelques jours plus tard, jeudi soir, la tension monte d’un cran : trois nouveaux tirs retentissent dans l’immeuble, laissant une porte criblée d’impacts de balles.

Selon Le Progrès, une enquête a été ouverte afin d’identifier l’auteur ou les auteurs de ces coups de feu. À ce stade, les motivations exactes restent floues. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer s’il s’agit d’une tentative d’intimidation visant un résident ou si ces faits pourraient être liés à un possible trafic de stupéfiants, qui se déroulerait dans le parking souterrain de l’immeuble.

En attendant les conclusions de l’enquête, ces événements répétés ont profondément ébranlé le sentiment de sécurité des riverains.