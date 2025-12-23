L’OL officialise l’arrivée d’Endrick en prêt jusqu’à la fin de la saison

C’est désormais acté : Endrick portera les couleurs de l’Olympique Lyonnais jusqu’à la fin de la saison.

Le club rhodanien a officialisé ce mardi l’arrivée de l’attaquant brésilien, prêté par le Real Madrid dans le cadre d’un prêt payant pouvant atteindre 1 million d’euros. Le joueur intègre ainsi l’effectif dirigé par Paulo Fonseca.

Dans son communiqué, l’OL met en avant les qualités du jeune international : "Son profil offensif, son impact dans les zones décisives et son énergie constituent des atouts importants pour accompagner l’équipe".

Formé à Palmeiras, où il signe son premier contrat professionnel à seulement 16 ans, Endrick s’impose rapidement comme l’un des plus grands espoirs du football brésilien. Avant son départ pour l’Europe, l’attaquant gaucher dispute 82 rencontres, inscrit 21 buts et remporte deux titres de champion du Brésil.

Recruté par le Real Madrid à l’été 2024, il poursuit sa progression en Espagne, avec 7 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues. À 19 ans, il s’est également installé en sélection brésilienne, totalisant déjà 14 sélections et 3 buts avec la Seleção.

Endrick est attendu à Lyon le 29 décembre, à l’occasion de la reprise du groupe professionnel. Sa qualification devrait être effective pour le premier match de l’année, le 3 janvier face à Monaco. À son arrivée, l’attaquant héritera du numéro 9, symbole d’un rôle offensif attendu au sein de l’effectif lyonnais.