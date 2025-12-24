Marché de Noël : Grégory Doucet se dit ouvert à une étude sur un déménagement place Bellecour

À la veille du réveillon de Noël, Grégory Doucet a réagi publiquement à la pétition demandant le déménagement du Marché de Noël de Lyon de la place Carnot vers la place Bellecour.

Dans un communiqué diffusé ce mardi soir, le maire écologiste et candidat à sa succession reconnaît l’ampleur de la mobilisation citoyenne autour de cette proposition.

La pétition en ligne a recueilli près de 15 000 signatures, un chiffre que l’édile estime révélateur d’un intérêt populaire pour le projet. "Je trouve très intéressante l’idée d’un marché de Noël place Bellecour", indique Grégory Doucet, tout en soulignant que cette hypothèse soulève plusieurs enjeux.

Le maire évoque notamment des questions de sécurisation de la place et d’équilibre commercial, qui nécessiteraient un travail approfondi. Il annonce ainsi que, dans l’hypothèse d’un second mandat, une étude pourrait être lancée en 2026, associant forains, commerçants et acteurs concernés. "Je pense que ces enjeux peuvent être étudiés sérieusement (…) pour donner un nouveau souffle à ce marché plébiscité", précise-t-il.

Toutefois, un éventuel changement de site ne pourrait intervenir avant 2028, la convention liant actuellement le Marché de Noël à la place Carnot courant jusqu’à cette échéance.

En s’exprimant sur ce sujet, Grégory Doucet investit un thème à forte portée symbolique et populaire, à quelques mois de l’entrée en campagne municipale, tout en renvoyant la décision à un temps d’étude et de concertation.