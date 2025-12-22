Explosion sur le site d'Elkem Silicones à Saint-Fons : plusieurs blessés à déplorer

Ce lundi en début d'après-midi, une explosion suivie d'un incendie s'est déclarée sur le site Seveso d'Elkem Silicones à Saint-Fons.

Au moins 4 blessés, dont 2 graves, sont à déplorer, et une personne est portée disparue.

L'explosion serait due à l'hydrogène selon l'AFP.

Une centaine de pompiers sont sur place, tandis que le plan Orsec a été déclenché par la préfecture du Rhône.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient sur le site Seveso. Le 28 juin 2016, un incendie se déclarait chez Bluestar Silicones, l'ancien nom d'Elkem, tuant un salarié.