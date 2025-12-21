Coupe de France : l’OL assure l’essentiel face à Saint-Cyr (3-0)

L’Olympique Lyonnais a validé son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France ce dimanche soir, au Groupama Stadium, en venant à bout de Saint-Cyr/Collonges (R1). Une qualification acquise sans éclat, au terme d’un match longtemps indécis, finalement débloqué par Abner puis Pavel Sulc (3-0).

Le souvenir de l’élimination précoce face à Bourgoin-Jallieu la saison passée planait encore sur Décines. Cette fois, les Lyonnais ont évité le piège, mais la prestation a longtemps laissé planer le doute. Face à un adversaire bien organisé et sans complexe, les hommes de Paulo Fonseca ont peiné à imposer leur rythme.

La première période s’est révélée poussive. Abner Vinicius se montrait le plus dangereux dès la 8e minute, trouvant la transversale sur une reprise consécutive à un coup franc de Tyler Morton. Aligné en pointe, Martin Satriano voyait ensuite sa tentative sauvée in extremis par un tacle du capitaine adverse, à la 39e minute. Trop peu pour rassurer un public déjà impatient.

Au retour des vestiaires, la domination lyonnaise finissait par se concrétiser. Sur un nouveau coup franc de Morton repoussé par le gardien, Abner, bien placé, ouvrait le score à la 52e minute. Lyon pensait alors se mettre à l’abri, mais Afonso Moreira manquait le break deux minutes plus tard, son tir étant dévié sur le poteau par Mehdi Chakri.

Il fallait attendre les dernières minutes pour voir l’OL respirer définitivement. À la 85e minute, Pavel Sulc concluait une offrande d’Alejandro Gomes Rodriguez, scellant une victoire laborieuse mais précieuse. Le Tchèque inscrivait même un doublé à la 89e.

Ce succès clôt une année 2025 contrastée pour l’OL. En Coupe de France, les Lyonnais se déplaceront à Lille au prochain tour. La Ligue 1 reprendra le 3 janvier avec un déplacement à Monaco.