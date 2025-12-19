Un homme blessé par balle à Vaulx-en-Velin

Que s'est-il passé dans le quartier des Balmes ?

Des coups de feu ont été signalés dans la nuit de jeudi à vendredi à Vaulx-en-Velin.

À l’arrivée des secours et des forces de l’ordre, un homme âgé de 20 ans a été découvert blessé par balle, rapporte le Progrès. La victime se trouvait à bord d’un véhicule dont il n'était pas le propriétaire. Pris en charge par les secours, il a été transportée dans un état grave.

Les policiers ont procédé aux premières constatations sur place afin de déterminer les circonstances exactes des faits. Une enquête doit être ouverte pour faire la lumière sur cet épisode de violences.

Par ailleurs, un autre véhicule, impliqué dans les faits, a pris la fuite après les tirs. Il est actuellement recherché.