Lyon : une mère de famille avoue avoir tué son enfant de 11 ans

Terrible drame dans la nuit de jeudi à vendredi.

Les faits se sont déroulés dans le 8e arrondissement de Lyon. Un jeune garçon de 11 ans a été tué par sa mère. Cette dernière aurait appelé la police tôt ce vendredi matin pour avouer le meurtre, rapporte le Progrès. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur ce drame.

Le Rhône serait donc une nouvelle fois le théâtre d’un infanticide. Il y a un mois, une mère avait tuée sa petite fille de 4 ans en l’étouffant au domicile familial de Montrottier laissant toute une commune en deuil. Elle avait par la suite été hospitalisée en établissement psychiatrique.