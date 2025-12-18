Les agriculteurs manifestent ce jeudi à Lyon

La grogne du monde agricole prend de l'ampleur.

Depuis quelques jours, les agriculteurs multiplient les blocages et manifestations partout en France, en réponse à la stratégie gouvernementale face à la progression de la dermatose nodulaire.

Ce jeudi, la Confédération paysanne Auvergne-Rhône-Alpes entend marquer les esprits à Lyon avec une marche funèbre au départ de la place Jean Macé dans le 7e arrondissement à 12h.

Le cortège doit rejoindre la préfecture du Rhône en passant par les quais du Rhône.

Pour rappel, la dermatose nodulaire contagieuse est une maladie strictement animale. Elle touche uniquement les bovins, les zébus et les buffles. Les autres espèces, notamment les ovins et les caprins, ne sont pas concernées. Et la DNC n’est pas transmissible à l’homme, ni par contact direct avec des animaux infectés, ni par la consommation de produits issus de ces animaux, ni par piqûres d’insectes.