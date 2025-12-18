Un drapeau rouge en Auvergne-Rhône-Alpes pour le coup d'envoi des vacances de Noël

Les vacances de Noël sont sur le point de débuter.

Sans surprise, il y aura du monde sur les routes à l’occasion de ce coup d’envoi des vacances de Noël.

Bison Futé a en effet dévoilé ses prévisions de trafic avec un drapeau rouge dès vendredi pour les départs en Auvergne-Rhône-Alpes. La couleur orange sera d’actualité sur le reste du pays. Il est recommandé d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 15h à 19h, ou encore l’autoroute A13, entre Lyon et Chambéry, de 17h à 20h. Dans le sens des retours, la région Auvergne-Rhône-Alpes connaîtra aussi des difficultés avec un drapeau orange.

Du côté de la journée de samedi, les ralentissements seront encore d’actualité en Auvergne-Rhône-Alpes puisque Bison Futé voit orange. Les bouchons sont attendus sur l’A40, l’A43 ou encore l’A46.

Le mieux sera de prendre la route le dimanche, une journée classée verte dans les deux sens de circulation sur toute la France.