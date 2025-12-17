Près de Lyon : une maison visée par des tirs

Une enquête est en cours.

Dans la nuit de vendredi à samedi, la tranquillité de ce quartier résidentiel de Meyzieu a été perturbée par des tirs d'arme à feu.

Ce sont 17 impacts de balles qui ont été retrouvés sur une maison de la rue du 24 Avril 1915.

Les faits se sont déroulés vers 3h du matin.

Plusieurs projectiles ont traversé pour se loger dans le domicile qui était habité au moment des faits. Aucun blessé n'est à déplorer.

Les enquêteurs privilégient pour le moment la piste du règlement de comptes ou de l'intimidation.