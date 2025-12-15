Un homme à trottinette mortellement percuté par une camionnette à Lyon

Terrible drame dans la nuit de dimanche à lundi dans le 8e arrondissement.

Les faits se sont déroulés un peu avant 1 heure du matin sur l’avenue Paul-Santy dans le 8e arrondissement de Lyon. Un homme âgé de 29 ans a été violemment percuté par une camionnette de livraison, au croisement de la rue Hugues-Guérin. Cette dernière venait d’entrer en collision avec une voiture après avoir grillé un feu rouge.

Selon Actu.fr, la victime serait décédée sur place malgré l’intervention rapide des secours. Le chauffeur de la camionnette à l’origine du drame a lui été blessé et conduit à l’hôpital où il a été placé en garde à vue. L’individu a été contrôlé positif au cannabis. Les investigations se poursuivent.