OL – Le Havre : un succès minimal pour conclure l’année (1-0)

Pour son dernier match de Ligue 1 de l’année civile, l’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel ce dimanche après-midi au Groupama Stadium en s’imposant face au Havre (1-0).

Une victoire précieuse au classement, mais qui n’a pas dissipé les doutes persistants sur le contenu proposé.

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca avait choisi de revenir à un 4-3-3 classique, en modifiant toutefois ses latéraux et en relançant Khalis Merah au milieu de terrain. Des ajustements qui n’ont pas suffi à transformer le visage lyonnais.

Comme lors des dernières sorties, le match a peiné à décoller. Peu inspiré, l’OL n’a pas trouvé le rythme, face à une équipe havraise elle aussi peu encline à accélérer. Le spectacle s’est longtemps fait attendre, au grand dam des supporters présents.

La meilleure occasion de la première période est pourtant venue du camp adverse. À la 37e minute, Tyler Morton accrochait Gauthier Lloris dans la surface. Mais Issa Soumaré manquait son penalty, repoussé par un Dominik Greif vigilant, qui maintenait son équipe dans le match.

Offensivement, Pavel Šulc et Afonso Moreira ont manqué de tranchant pour véritablement inquiéter Mory Diaw avant la pause. Il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir l’OL trouver la faille.

À la 52e minute, le duo a enfin fait la différence : Moreira déposait un centre précis pour Šulc, auteur d’une tête plongeante victorieuse (1-0).

Sollicité à nouveau, Dominik Greif s’est encore illustré à la 68e minute, avec une parade décisive du pied, permettant à Lyon de conserver son court avantage jusqu’au coup de sifflet final.

L’OL conclut ainsi son année de Ligue 1 sur une note positive au tableau d’affichage, avant de se tourner vers son ultime rendez-vous de 2025, dimanche prochain, en 32e de finale de Coupe de France face à Saint-Cyr.