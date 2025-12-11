Ligue Europa : l’OL s’impose contre Go Ahead Eagles et valide sa place en barrages

L’Olympique lyonnais continue son parcours européen.

Jeudi soir, au Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca ont signé une victoire courte mais essentielle contre les Go Ahead Eagles (2-1), validant leur qualification pour les barrages de la Ligue Europa.

Le technicien portugais avait choisi de revenir à une organisation plus classique après plusieurs essais décevants. Et son équipe entrait immédiatement dans son match : à la 3e minute, Morton et Satriano combinaient parfaitement pour offrir à Afonso Moreira l’ouverture du score. Mais trois minutes plus tard, deux erreurs lyonnaises relançaient les Néerlandais : un contrôle manqué de Tolisso sur une relance de Descamps profitait à Milan Smit, auteur de l’égalisation.

L’OL ne doutait pas longtemps. Pavel Sulc redonnait l’avantage aux locaux dès la 11e minute, opportuniste après une mauvaise prise de balle du gardien De Busser. Malgré une nette domination, les Lyonnais ne parvenaient ensuite ni à creuser l’écart ni à se mettre à l’abri. Peu inspirés dans les duels, ils laissaient même les Eagles se créer plusieurs situations, que Rémy Descamps repoussait en seconde période.

Cette victoire (2-1), sans briller, assure toutefois à Lyon de disputer au minimum les barrages fin janvier. D’ici là, les Rhodaniens devront se reconcentrer sur le championnat avec, dès dimanche, la réception du Havre.