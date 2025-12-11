Plus de 2 millions de visiteurs pour l'édition 2025 de la Fête des Lumières de Lyon - Radio Espace

Un premier bilan a été dressé ce mercredi.

Plus de 2 millions de visiteurs ont fréquenté les rues de Lyon pour découvrir les 23 œuvres présentées à l'occasion de la Fête des Lumières cette année. "L'édition 2025 a su s’inscrire comme un rendez-vous incontournable", peut-on lire dans un communiqué.

Cette fréquentation soutenue se traduit par un taux d’occupation hôtelier en hausse. "La semaine du 1er au 8 décembre enregistre à ce jour un taux d’occupation hôtelier de 83,3%, soit une hausse de 5% par rapport à 2024. Le week-end affiche également de belles performances, avec un samedi à 93% et un dimanche à 62%", indique le bilan communiqué ce mercredi.

La Fête des Lumières a également confirmé son rayonnement numérique avec une forte progression sur les réseaux sociaux : 12 millions de vues via les réseaux sociaux de la Ville de Lyon et de la Fête des Lumières contre 8,6 millions en 2024.

A noter que cette année, les Lumignons du Cœur ont permis de collecter 53 500 euros au profit de l’association SINGA Lyon, engagée pour favoriser l’inclusion sociale des personnes nouvellement arrivées sur le territoire.