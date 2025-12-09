Le métro lyonnais bientôt ouvert 24h/24 le week-end ?

C'est en tout cas la promesse de Bruno Bernard.

La campagne pour les élections municipales et métropolitaines bat son plein. Le président sortant de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, a fait part ce mardi d'une proposition forte.

Celle d'ouvrir le métro lyonnais, sur l’ensemble des lignes A, B, C et D, toute la nuit les week-ends dès 2027.

Une mesure qui, si elle est appliquée, ferait de Lyon la première ville de France à franchir ce cap.

Dans son communiqué, l'élu écologiste déclare : "La Métropole de Lyon doit franchir un nouveau cap pour répondre aux besoins de mobilité, de sécurité et d’attractivité du territoire." Il affirme que cette évolution devra être "travaillée étroitement avec SYTRAL Mobilités, ses délégataires et ses agents, afin d’en garantir la faisabilité opérationnelle et la mise en œuvre dès 2027."

Bruno Bernard détaille sa vision : "À l’image de Londres, New York ou Barcelone, nous voulons que notre Métropole devienne pionnière en France. Dès 2027, nous souhaitons l’ouverture du métro toute la nuit les week-ends et les nuits des 24 et 31 décembre."