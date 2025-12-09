Fête des Lumières 2025 : on connaît l'œuvre préférée des visiteurs

Une dernière soirée ce lundi pour la Fête des Lumières à Lyon.

La Fête des Lumières a pris fin ce lundi soir avec une nouvelle fois du monde dans les rues de Lyon pour aller découvrir ou redécouvrir la vingtaine d’œuvres installées pour l’occasion.

Comme chaque année, le trophée des Lumières a permis de récompenser les illuminations préférées des visiteurs. Organisé par la Ville de Lyon et France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, il a sacré pour cette édition 2025 l’œuvre Les Malles Persanes installée sur les quais de Saône juste derrière la cathédrale Saint-Jean. Avec 23% des votes, ce conte lumineux et coloré a su convaincre le public.

Le podium est complété par le spectacle de drones L’éveil des Lumières au parc de la Tête d’Or (17% des voix) et par Le jardin de lumière sur la place Antonin-Poncet (14% des voix).