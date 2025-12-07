Lorient-OL : les Lyonnais retombent dans leurs travers sous la pluie du Moustoir (1–0)

L’Olympique lyonnais n’a pas confirmé sa belle prestation face à Nantes. Ce dimanche soir, les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés à Lorient, au terme d’un match largement dominé par les Merlus.

Sous une pluie dense au stade du Moustoir, l’OL, toujours aligné en 3-4-3, souffrait d’entrée. Dès la 9e minute, Dominik Greif devait déjà s’interposer sur une frappe puissante de Makengo. Asphyxiés par le pressing breton, les Lyonnais peinaient à dépasser la ligne médiane.

À la 35e minute, Lorient se rapprochait encore de l’ouverture du score : un coup-franc somptueux de Pablo Pagis s’écrasait sur le poteau. Dans la foulée, Lyon réagissait enfin, mais Yvan Mvogo gagnait ses duels face à Sulc puis De Carvalho.

La sanction tombait quatre minutes plus tard. Après une percée de Soumano dans une défense dépassée, Pagis était servi plein axe et ajustait Greif (1–0). Ainsley Maitland-Niles, en retard sur l’action, vivait ensuite un cauchemar : deux cartons jaunes en cinq minutes, laissant l’OL à dix dès la 42e minute.

Réduits à défendre, les Rhodaniens ne parvenaient jamais à revenir, malgré une bicyclette inspirée de Corentin Tolisso à la 79e. Lorient, discipliné et compact, conservait sereinement son avantage.

Cette défaite freine brutalement les ambitions lyonnaises, qui avaient l’occasion de se rapprocher du podium.

L’OL doit désormais rebondir en Ligue Europa jeudi, lors de la réception des Néerlandais de Go Ahead Eagles, avant de retrouver le Havre dimanche après-midi.