Coup d'envoi de la Fête des Lumières à Lyon !

Quatre soirées pour profiter d’une vingtaine d’œuvres. Tel est le programme de l’édition 2025 de la Fête des Lumières qui se déroule cette année du vendredi 5 au lundi 8 décembre avec au bout des millions de visiteurs dans les rues de Lyon.
Parmi les illuminations les plus attendues : le spectacle de drones au parc de la Tête d'Or, l'hommage à la gastronomie lyonnaise sur la place des Terreaux ou encore l'œuvre de Netflix inspirée de la série à succès Stranger Things sur la place Sathonay.
Horaires de la Fête des Lumières 2025 :
Vendredi 5 décembre de 19h à 23h
Samedi 6 décembre de 19h à 23h
Dimanche 7 décembre de 18h à 22h
Lundi 8 décembre de 19h à 23h