Coup d'envoi de la Fête des Lumières à Lyon !

L'évènement débute ce vendredi soir.

Quatre soirées pour profiter d’une vingtaine d’œuvres. Tel est le programme de l’édition 2025 de la Fête des Lumières qui se déroule cette année du vendredi 5 au lundi 8 décembre avec au bout des millions de visiteurs dans les rues de Lyon.

Parmi les illuminations les plus attendues : le spectacle de drones au parc de la Tête d'Or, l'hommage à la gastronomie lyonnaise sur la place des Terreaux ou encore l'œuvre de Netflix inspirée de la série à succès Stranger Things sur la place Sathonay.

Horaires de la Fête des Lumières 2025 :

Vendredi 5 décembre de 19h à 23h

Samedi 6 décembre de 19h à 23h

Dimanche 7 décembre de 18h à 22h

Lundi 8 décembre de 19h à 23h