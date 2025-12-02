Grégory Doucet victime d'un malaise, le maire de Lyon hospitalisé

Le maire de Lyon Grégory Doucet a été victime d'un malaise ce mardi après-midi.

Les faits sont survenus vers 17h30, lors d'une réunion de travail à l'Hôtel de Ville. Les pompiers ont pris l'édile écologiste en charge. Si son état ne suscitait pas d'inquiétude particulière, il a tout de même été conduit à l'hôpital de la Croix-Rousse pour des vérifications médicales.

Grégory Doucet, actuellement en pleine campagne des municipales pour tenter de conserver son mandat face à Jean-Michel Aulas, était apparu dans la matinée en Presqu'île où il conduisait face à la presse un contrôle de police municipale des cyclistes circulant rue de la République.