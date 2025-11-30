OL-Nantes : une victoire comme cadeau pour les 75 ans du club

En clôture de la 14e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a mis fin à un mois de frustration en décrochant une victoire nette face au FC Nantes (3–0). Une bouffée d’air pour les hommes de Paulo Fonseca, enfin récompensés de leurs efforts.

Toujours privé de plusieurs cadres pour cause de blessures ou de suspensions, l’entraîneur lyonnais reconduisait son système en 3-4-2-1. Hans Hateboer et Abner Vinicius occupaient les couloirs, tandis que Martin Satriano tentait encore de rompre une série de 17 matchs sans marquer.

Malgré une possession confortable, l’OL peinait à se créer des occasions franches. Nantes, solide en première période, s’appuyait sur un Anthony Lopes impeccable dans ses sorties aériennes. La défense lyonnaise, elle, contenait les timides offensives de Matthis Abline.

Le match basculait à la 40e minute : après un pied haut sur Hateboer, Junior Mwanga était expulsé, décision confirmée par la VAR. Réduits à dix, les Nantais perdaient pied au retour des vestiaires.

Lyon accélérait enfin. À la 51e minute, une lourde frappe de Tyler Morton s’écrasait sur le poteau, avant qu’Abner ne surgisse pour ouvrir le score du pied droit (1–0). Le Matmut Stadium explosait quelques minutes plus tard : Satriano, récompensé de son activité, trompait Lopes d’un retourné acrobatique (2–0, 70e). Libéré, l’attaquant signait même un doublé à la 77e minute sur un service parfait d’Afonso Moreira (3–0).

L’OL conclut ainsi sa soirée par un succès large et plein de maîtrise, idéal pour relancer la dynamique. Les Lyonnais se déplaceront à Lorient dimanche prochain, encore en clôture de la journée.