Maccabi Tel Aviv-OL : Lyon se régale, Corentin Tolisso entre dans l'histoire (0-6)

L’Olympique lyonnais a enfin retrouvé le goût de la victoire.

Jeudi soir, en terrain neutre en Serbie, les hommes de Paulo Fonseca ont balayé le Maccabi Tel-Aviv (0-6) lors de la 5e journée de Ligue Europa, portés par un Corentin Tolisso en état de grâce.

Malgré une équipe largement remaniée — Rémy Descamps titularisé dans les buts et Tanner Tessmann dépannant en défense centrale — les Lyonnais n’ont laissé aucune chance à une formation israélienne dépassée du début à la fin.

L’OL ne tardait d’ailleurs pas à frapper. Dès la 4e minute, sur un centre parfait de Mathys De Carvalho, Abner Vinicius surgissait au second poteau pour ouvrir le score dans le but vide (0-1). Le latéral brésilien se transformait ensuite en passeur pour Corentin Tolisso, qui doublait la mise à la 25e minute, profitant d’un caviar dans la surface (0-2).

Avant la pause, Moussa Niakhaté alourdissait la marque en transformant un penalty obtenu par les Lyonnais (35e), inscrivant au passage son premier but sous le maillot rhodanien (0-3).

Le Maccabi, incapable de profiter des rares approximations lyonnaises, continuait de subir le rouleau compresseur adverse au retour des vestiaires. À la 51e minute, Tolisso s’offrait un doublé grâce à un centre de Pavel Sulc (0-4). Deux minutes plus tard, rebelote : encore servi par le Tchèque, l’international français signait un triplé inédit dans sa carrière (0-5).

Un exploit qui compte double : le natif de Tarare inscrivait également le 500e but européen de l’histoire de l’OL.

L’avalanche lyonnaise ne s’arrêtait pas là. Tout juste entré en jeu, Adam Karabec inscrivait le sixième but à la 62e minute (0-6).

Avec ce large succès, Lyon se remet dans le sens de la marche avant la réception de Nantes dimanche soir, avec l’objectif de lancer (enfin) une dynamique similaire en Ligue 1.