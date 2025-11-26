Lyon : les pompiers déposent un préavis de grève pour la Fête des Lumières

Le syndicat SUD du SDMIS a annoncé ce mercredi "un préavis de grève reconductible tous les jours à compter du 4 au 9 décembre."

Un mouvement qui interviendra en pleine Fête des Lumières, période déjà marquée l’an dernier par une première démonstration de mécontentement. Cette année encore, les pompiers affirment qu’aucun progrès n’a été enregistré. Le communiqué est sans détour : "Malgré cette démonstration de force et plusieurs réunions, aucune avancée."

Le syndicat estime que les discussions patinent depuis des mois. Il rappelle que "9 mois de 'négociations' sans résultat" se sont écoulés et que "300 euros brut de PICPS soit 240 euros net sont nettement insuffisants au regard des attentes de L’ENSEMBLE des agents du SDMIS." Le communiqué souligne également une attente persistante : "Toujours en attente de réponse sur le respect du RO (Règlement Opérationnel, ndlr)."

La direction du SDMIS et les élus financeurs sont directement visés : "Et maintenant… on nous demande d’attendre les municipales 2026. Inacceptable." Le syndicat réaffirme ses demandes, centrées sur le "respect du dialogue social", les "effectifs – pouvoir d’achat – conditions de travail, le respect strict des POJ et les revalorisations financières attendues pour les SPP, officiers et PATS : sans exception !."

Conséquence direct : "Nous déposons un préavis de grève reconductible tous les jours à compter du 4 décembre 2025 à l’heure de prise de garde […] jusqu’à la fin de garde le 9 décembre 2025." Les pompiers annoncent également que "les véhicules seront marqués afin de porter nos revendications à la connaissance de la population et qu’ une manifestation des agents SPP et PATS du SDMIS sera organisée."