Le tunnel sous Fourvière fermé toutes les nuits cette semaine

Attention si vous avez prévu de passer par le tunnel sous Fourvière cette semaine.

L’ouvrage sera fermé dans les deux sens de circulation à compter de ce lundi soir et jusqu’à vendredi matin.

C’est en fait la M6/M7 qui sera inaccessible entre le nœud de Valvert et Lyon-centre dans les deux sens de circulation toute la semaine de 21h à 6h en raison des travaux.

D’autres chantiers vont entraîner des perturbations de circulation cette semaine dans l’agglomération lyonnaise : l’A46 Sud sera également fermée les quatre prochaines nuits entre les nœuds de Manissieux et de Ternay en direction du Sud. Ce sera aussi le cas de l’A47 vers l’A7 Marseille, au nœud de Ternay. Dans l’autre sens, la fermeture est uniquement prévue ce lundi soir.

Des difficultés seront par ailleurs à noter sur les bretelles de l’A450 vers l’A7 Marseille à Oullins-Pierre-Bénite et de la D383 vers l’A7 Marseille au nœud de Saint-Fons. La circulation sera coupée de 21h à 6h ce lundi et ce mardi soir.