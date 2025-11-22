Top 14 : le LOU surclasse Clermont et se relance

Le LOU a retrouvé des couleurs ce week-end.

Après une série de trois défaites en championnat, les Lyonnais ont nettement dominé Clermont ce samedi au Matmut Stadium de Gerland, s’imposant 43 à 24 dans un derby animé et maîtrisé.

Porté par un stade bien garni malgré le froid, Lyon a pris les devants dès les premières minutes. Le maul rhodanien a d’abord offert un essai à Dylan Cretin, avant que Baptiste Couilloud ne double la mise pour porter le score à 14-0. L’ASM a réagi par Kylan Hamdaoui et Erwan Tauzin, mais la pénalité de Léo Berdeu a permis au LOU de virer en tête à la pause (17-12).

Clermont a égalisé au retour des vestiaires grâce à Mickaël Massa, mais la réaction lyonnaise a été immédiate : Couilloud a servi Berdeu pour un nouvel essai, puis Nelson Buros a fait grimper l’écart. Malgré l’activité de Selevasio Tolofua côté auvergnat et l’essai de Donovan Jurand, les Lyonnais n’ont jamais tremblé. Killian Géraci a redonné de la marge, avant que Gillian Moukoro ne scelle définitivement le succès.

Avec ce large succès, le LOU se replace au classement : Lyon remonte à la 10e place, juste derrière Clermont, 9e, avec seulement un point d’écart entre les deux équipes. Une bouffée d’air bienvenue avant un nouveau test samedi prochain sur la pelouse de Bayonne, à 16h35.