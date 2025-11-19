L'entreprise lyonnaise Interflora écope d'une amende de 3 millions d’euros d’amende

La répression des fraudes inflige une amende record pour une facturation sans consentement.

L’entreprise lyonnaise Interflora, spécialiste de la vente de compositions florales, a écopé d’une sanction administrative particulièrement élevée. La Direction départementale de la protection des populations (DDPP) du Rhône annonce ce mardi 18 novembre qu'une amende de 3 166 380 euros a été prononcée pour plusieurs manquements au code de la consommation.

Dans son communiqué, l’administration détaille d’abord une pratique jugée irrégulière : "la facturation d’une option supplémentaire sans consentement exprès du consommateur, au moyen d’une case automatiquement pré-cochée pour son service payant 'Interflora+' lors de la passation de commande sur le site internet interflora.fr." Une démarche contraire aux règles encadrant la vente en ligne, qui exigent un accord explicite pour toute option supplémentaire.

Les services de la répression des fraudes relèvent également "l’absence d’information donnée aux consommateurs sur le droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique (BLOCTEL)," une mention pourtant obligatoire pour les professionnels.

Cette sanction administrative s’inscrit dans un contexte où Interflora a déjà été épinglée par le passé. En 2004, la Cour d’appel de Paris l’avait condamnée à 1,5 million d’euros pour abus de position dominante sur le marché de la transmission des commandes de fleurs, empêchant alors des fleuristes d’intégrer des réseaux concurrents.