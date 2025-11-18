Drame près de Lyon : une fillette de 4 ans retrouvée morte, sa mère interpellée

Les faits se sont déroulés ce lundi en début de soirée dans la commune de Montrottier, à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de Lyon.

Peu avant 20 heures, le corps sans vie d’une fillette de 4 ans a été découvert au domicile où elle vivait avec sa mère. Selon le Progrès, l’enfant aurait été étouffée.

Ce sont les secours et les gendarmes qui ont été sollicités directement par la mère de l’enfant. À leur arrivée, ils n’ont pu que constater le décès de la fillette. La mère, seule adulte présente dans le logement, a été interpellée dans la foulée, soupçonnée d’être impliquée dans la mort de sa fille.

Les investigations se poursuivent.