Une nouvelle campagne d’appel à dons lancée pour restaurer les tours de la basilique de Fourvière

500 000 euros sont encore nécessaires.

Il y a un an, la Fondation Fourvière lançait un appel à soutien pour financer les travaux de restauration des deux premières tours de la basilique Notre-Dame de Fourvière. "Ces tours présentent des désordres structurels conséquents et des fissures inquiétantes, amplifiées par des infiltrations d’eau, pouvant mettre en cause, à terme la sécurité des visiteurs. Des travaux d’urgence doivent être impérativement engagés pour sauvegarder ces tours", rappelait la Fondation Fourvière.

Ce premier appel aux dons avait porté ses fruits puisque 2 millions d’euros avaient pu être collectés. Un nouvel appel est lancé en ce mois de novembre 2025 afin de récolter 500 000 euros. "Cette seconde campagne, menée à partir du 17 novembre, vise à financer la restauration structurelle des deux tours restantes et l’élargissement du périmètre des travaux incluant la rénovation des parties basses des tours", explique la Fondation Fourvière.

L’objectif final est de restaurer les quatre tours de la basilique de Fourvière d’ici mi-2027 avec un budget global estimé à 5,2 millions d’euros.