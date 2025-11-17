Manifestation des pompiers à Lyon : vont-ils faire grève pour la Fête des Lumières ?

Les soldats du feu ont manifesté ce lundi matin devant la Métropole de Lyon.

Les manifestants entendaient remettre en avant trois demandes déjà portées lors de leur longue grève fin 2024 et début 2025 : davantage d’effectifs, une action sur le pouvoir d’achat et une amélioration de leurs conditions de travail.

Plusieurs banderoles ont été déployées au pied du bâtiment, affichant notamment : "Pompiers cherchent élus responsables" ou "encore 9 mois pour rien". Une manière de cibler directement les collectivités financeuses du SDMIS, le Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours, principalement soutenu par la Métropole et le Département. Les pompiers ont également prévu de se rendre au siège du Département du Rhône.

Les soldats du feu menacent de faire grève durant la Fête des Lumières avec des actions prévues en cas d'absence d'accord sur les revendications.