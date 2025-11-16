Confluence : un refus d’obtempérer vire à la course-poursuite, un policier ouvre le feu

La nuit de samedi à dimanche a été agitée dans le quartier de la Confluence à Lyon, où un jeune automobiliste de 19 ans a mis en danger plusieurs policiers en refusant de se soumettre à un contrôle.

Les faits se sont déroulés vers 21h rue Hrant Dink. Alors qu’un équipage procédait à un contrôle routier, le conducteur a brusquement accéléré en apercevant les policiers à hauteur de la Sucrière. Il ignorait qu’un dispositif de surveillance renforcé avait été déployé dans ce secteur particulièrement fréquenté le week-end.

Dans sa fuite, le chauffard aurait une nouvelle fois foncé sur des agents. L’un d’eux, estimant sa vie menacée, a alors ouvert le feu. Aucun des tirs n’a stoppé le véhicule.

La course-poursuite s’est terminée rue Paul-Montrochet, où la voiture a pu être bloquée. Le conducteur a tenté une fuite à pied avant d’être rapidement rattrapé et placé en garde à vue. Sans surprise, il conduisait sans permis.

Deux passagers se trouvaient également dans le véhicule : l’un d’eux a été interpellé, tandis que le troisième a pris la fuite et est toujours recherché.

Comme le prévoit la procédure, une enquête interne doit déterminer si le tir du policier, qui a affirmé s’être senti en danger, était justifié.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a fermement condamné ce nouvel épisode de refus d’obtempérer. Elle a dénoncé “le conducteur et un de ses passagers, qui ont eu délibérément un comportement criminel”, et salué “la réactivité du dispositif déployé”. Elle a également exprimé son soutien “aux policiers nationaux dont la vie a été mise en danger”.