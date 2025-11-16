Ary Abittan revient à Lyon avec “Authentique”, un spectacle de reconstruction

Trois ans après s’être retiré de la scène, Ary Abittan signe son retour avec “Authentique”, un spectacle qu’il présentera le 25 novembre à la Bourse du Travail.

Un rendez-vous très attendu pour l’humoriste, longtemps tenu éloigné du public après les accusations de viol qui ont marqué son actualité judiciaire. Blanchi et déterminé à reprendre sa place, il évoque désormais cette période à travers un spectacle qu’il décrit comme un chemin vers la vérité.

"C’est vrai que je suis heureux parce que la scène, c’est mon premier amour", nous confie l’artiste, toujours marqué par l’accueil du public depuis son retour. L’attente des spectateurs a joué un rôle essentiel dans sa décision de remonter sur les planches. "Je crois que ce qui me manquait, au fond, je vais vous dire, c’était moi. Voilà, je me suis manqué, moi, tout seul à la scène."

Dans Authentique, Abittan parle frontalement de ses années d’absence. Non pas pour revenir sur l’affaire, mais pour expliquer ce que la tempête a fait de lui. "Je parle de ce que j’ai vécu, je ne parle pas de l’épreuve elle-même (…) c’est un spectacle sur la chute, sur le silence, sur l’ego qu’on enlève, sur comment on se relève." Le rire sert ici de catharsis, mais aussi de miroir pour le public. "Les gens rient parce qu’ils se reconnaissent, en fait."

Sa reconstruction, il la doit aussi à la foi et à ses proches. "Quand tout s’écroule autour, il faut un endroit qui ne bouge pas. Pour moi, ça a été la foi. (…) C’est ce qui m’a permis de ne pas me perdre."

Abittan assume ce nouveau chapitre : "On peut l’appeler comme ça, la maturité, c’est surtout le show de la vérité." Authentique raconte ce qu’il a appris, et non ce qu’il a subi. Un retour tout en pudeur, mais profondément ancré dans l’humain.

Authentique, le 25 novembre à 20h – Bourse du Travail (Lyon 3e).

Tarifs : 42 à 45 €.