La vigilance jaune activée à Lyon et dans le Rhône en raison des vents violents

Le Rhône est ce mercredi en vigilance jaune en raison des vents violents attendus sur le département. Des rafales à plus de 70 km/h sont attendues au cours de la journée.

La préfecture du Rhône a appelé à la plus grande prudence dans les déplacements. De son côté, la Ville de Lyon a fermé en urgence dans la matinée les parcs et les cimetières. C’est le cas du parc de la Tête d’Or, de Gerland ou encore de Blandan.

Le vent continuera de souffler fort ce jeudi avec encore des rafales proches des 70 km/h sur l’agglomération lyonnaise.