Lyon : un automobiliste percute un tramway T1 sur le cours Charlemagne, le trafic fortement perturbé - DR

Un accident s’est produit ce lundi matin vers 9 heures sur le cours Charlemagne, dans le 2ᵉ arrondissement de Lyon.

Un automobiliste a percuté une rame du tramway T1 alors qu’il tentait de couper les voies pour éviter un feu rouge.

Selon les premiers éléments, le conducteur de la voiture, pressé, aurait franchi les rails sans remarquer qu’un tramway circulait en direction de la Confluence. Un second T1, arrivant dans le sens opposé, n’a pas pu éviter la collision.

Le choc, décrit comme violent, n’a heureusement fait aucun blessé parmi les passagers ni les conducteurs.

Le chauffeur du tramway, en revanche, choqué, n’a pas pu reprendre son service après l’accident.

La rame endommagée devrait pouvoir regagner le dépôt sans assistance technique, selon les premières constatations.

Le trafic du T1 partiellement interrompu

L’incident a entraîné d’importantes perturbations sur la ligne T1. Le trafic est interrompu entre les stations Halle Tony Garnier et Hôtel de Région Montrochet. Les trams circulent actuellement de Debourg à Halle Tony Garnier, puis de Hôtel de Région Montrochet à IUT Feyssine.

Les équipes TCL sont sur place pour sécuriser la zone et rétablir la circulation au plus vite.