Disparition inquiétante à Lyon : toujours aucune trace de Flynn Ganneval, étudiant autrichien de 19 ans

Plus d’une semaine après sa disparition, Flynn Ganneval, un étudiant autrichien de 19 ans inscrit à emlyon business school, reste introuvable.

Le jeune homme n’a plus donné signe de vie depuis la nuit du 30 octobre, date à laquelle il a été aperçu pour la dernière fois vers 0h40 dans le quartier de la Confluence, entre les établissements le Azar et le Sucre.

Depuis, ses proches n’ont reçu aucun message ni appel de sa part. Face à l’absence d’avancée, un appel à témoins a été lancé par la police nationale et par la famille du jeune homme, installée en Autriche.

Une famille qui intensifie les recherches à Lyon

Dans un communiqué diffusé ce lundi, la famille de Flynn a annoncé vouloir intensifier les recherches en mobilisant de nouveaux moyens privés, notamment des experts et techniciens spécialisés.

Ces opérations viendront en complément de l’enquête menée par les autorités françaises, qui se concentre sur le 2e arrondissement de Lyon et les zones en aval du lieu de disparition, le long du Rhône et de la Saône.

Les proches du jeune étudiant restent mobilisés sur place et appellent toute personne disposant d’informations à se manifester rapidement.

Un étudiant sportif, au look reconnaissable

Flynn Ganneval mesure 1,75 mètre, a les yeux marron et porte une moustache. D’un gabarit sportif, il portait, la nuit de sa disparition, un débardeur blanc orné de motifs de bouche rouge, une cravate rouge, une veste marron clair en velours, un jean baggy bleu clair et des baskets Adidas Spezial marron.

Toute personne susceptible d’apporter un témoignage peut contacter :

• la police au 04 72 82 15 00 ou 04 78 78 40 40,

• ou la coordination des recherches menée par la famille au 07 56 86 96 99 ou par courriel à [email protected].

À ce jour, aucune piste n’a permis d’expliquer la disparition du jeune homme. Les autorités comme les proches espèrent que de nouveaux témoignages permettront de faire avancer les recherches dans les prochains jours.