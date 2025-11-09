L’OL s’incline face au PSG au terme d’un match frustrant (2-3)

Le “choc des Lumières” a tenu ses promesses dimanche soir au Groupama Stadium, mais l’Olympique lyonnais a fini par céder face au Paris Saint-Germain (2-3), en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Un revers au goût amer, marqué par plusieurs décisions arbitrales contestées.

Les 25 premières minutes ont été un calvaire pour les Lyonnais. Privés d’un véritable avant-centre, les hommes de Paulo Fonseca ont peiné à construire, étouffés par le pressing parisien.

À force de subir, l’OL a craqué. À la 26e minute, Warren Zaïre-Emery profitait d’une ouverture parfaite pour se présenter face à Dominik Greif. Malgré un angle fermé, le milieu parisien envoyait une frappe puissante dans les filets (0-1).

Paris, dominateur, semblait contrôler son sujet. Pourtant, après un penalty oublié pour une main d’Illya Zabarnyi, l’OL égalisait dans la foulée. Moussa Niakhaté lançait Afonso Moreira dans la profondeur, et le jeune Portugais ajustait Lucas Chevalier d’un tir croisé (1-1, 30e).

Mais les Parisiens reprenaient l’avantage dans la foulée. Sur une récupération de Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia profitait d’une erreur de Tanner Tessmann pour redonner l’avantage au PSG (1-2, 33e). Une action sur laquelle une faute préalable semblait pourtant évidente, sans que l’arbitre Benoît Bastien ne bronche.

L’OL y a cru avant de craquer

De retour des vestiaires, Lyon se remettait à y croire. À la 50e minute, Tyler Morton lançait Ainsley Maitland-Niles dans l’axe. L’ancien joueur d’Arsenal lobait parfaitement Chevalier pour remettre les deux équipes à égalité (2-2).

Porté par un public bouillant, l’OL a ensuite tenu tête au champion de France en titre, jusqu’à la fin du temps réglementaire. Mais dans les dernières minutes, le match basculait.

Tagliafico écopait d’un second carton jaune dans le temps additionnel, laissant Lyon à dix. Sur le corner qui suivait, João Neves s’élevait plus haut que tout le monde pour offrir la victoire aux Parisiens (2-3, 90e+6).

Les Rhodaniens regretteront surtout les décisions arbitrales litigieuses, à commencer par plusieurs fautes non sifflées en leur faveur.

Le club lyonnais tentera de réagir après la trêve internationale, avec un déplacement à Auxerre le 23 novembre, chez la lanterne rouge.

Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain : 2-3 (1-2)

Buts : Moreira (30’), Maitland-Niles (50’) – Zaïre-Emery (26’), Kvaratskhelia (33’), Neves (90’+6)

Avertissements : Mata (44’), Morton (57’), Tagliafico (58’, 90’+2), Tolisso (90’+3)