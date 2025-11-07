Une liaison TGV entre Lyon et Bordeaux à l'étude

Prendre le TGV depuis Lyon pour aller Bordeaux pourrait bientôt devenir une réalité pour les voyageurs SNCF.

La faisabilité de la ligne va faire l’objet d’études. Le projet permettrait de mettre en place un aller-retour par jour entre Lyon et Bordeaux avec au programme la desserte des gares de Massy TGV, Saint-Pierre-des-Corps et Poitiers, soit un trajet de cinq heures.

Un départ serait prévu le matin tandis que le retour se ferait dans la foulée depuis Bordeaux. OuiGo pourrait être en charge de la ligne qui viserait un million de passagers par an dans un premier temps. Le projet pourrait également par la suite mettre en place un deuxième aller-retour.