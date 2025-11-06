Ligue Europa : l’OL tombe logiquement à Séville après avoir fait tourner (2-0)

En déplacement sur la pelouse du Betis Séville, l’Olympique lyonnais a concédé ce jeudi sa première défaite de la saison en Ligue Europa (2-0).

Paulo Fonseca avait choisi de ménager plusieurs titulaires, misant sur la jeunesse et les rotations avant la réception du PSG dimanche en championnat.

Le onze aligné par le technicien portugais illustrait clairement cette volonté : Ruben Kluivert, Mathys De Carvalho et Martin Satriano démarraient la rencontre, Khalis Merah retrouvait une place de titulaire et le jeune Enzo Molebe avait enfin droit à un match.

Mais face à une équipe andalouse plus réaliste, les Lyonnais ont rapidement été dépassés. À la 30e minute, Ez Abde ouvrait le score sur un corner mal défendu. Cinq minutes plus tard, Antony doublait la mise pour le Betis, profitant d’un nouveau coup de pied arrêté mal géré par la défense du LOU.

À la pause, Fonseca tentait de relancer son équipe en faisant entrer Nicolas Tagliafico et Afonso Moreira, puis Tyler Morton et Pavel Sulc. En vain : l’OL ne s’est jamais montré dangereux, se contentant de contenir un adversaire dominateur. Seul fait marquant en seconde période, un contact limite de Ruben Kluivert dans la surface, finalement non sanctionné après intervention de la VAR.

Malgré ce revers, l’OL conserve toutes ses chances dans le groupe. Le club espère surtout avoir préservé ses cadres avant un choc de taille : la réception du Paris Saint-Germain, dimanche soir au Groupama Stadium, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1.