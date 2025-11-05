Fête des Lumières 2025 : le programme dévoilé

Le programme de l’évènement a été dévoilé ce mercredi.

Que va nous réserver la Fête des Lumières cette année ? Ce sont en tout 23 œuvres qui seront à découvrir lors de l’évènement qui se déroulera du 5 au 8 décembre.

La grande nouveauté est l’arrivée des drones dans la programmation. Un spectacle intitulé "L'éveil des lumières" aura lieu au parc de la Tête d'Or avec la présence de 500 drones pour un show d'une dizaine de minutes.

On notera également un hommage à la gastronomie lyonnaise sur la place des Terreaux ou encore une œuvre inspirée de la série Stranger Things sur la place Sathonay. Le skateboard sera également à l'honneur sur la place Louis Pradel.