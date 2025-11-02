Héroïques, les Lyonnais arrachent un nul à Brest malgré une infériorité numérique

Réduit à dix dès les premières minutes de jeu, l’Olympique lyonnais a fait preuve d’une impressionnante résistance ce dimanche soir en tenant le Stade Brestois en échec (0-0), lors de la 11e journée de Ligue 1.

Le scénario s’est très vite compliqué pour les hommes de Paulo Fonseca. À peine six minutes après le coup d’envoi, Hans Hateboer, titularisé à la place d’Ainsley Maitland-Niles, voyait rouge pour un tacle jugé dangereux sur Pathé Mboup. Après recours à la VAR, l’arbitre confirmait l’expulsion directe du latéral néerlandais.

Réduits à dix, les Lyonnais subissaient la pression d’un Brest entreprenant. Le portier Dominik Greif réalisait un double arrêt décisif à la 27e minute face à Ludovic Ajorque puis Mboup, maintenant les siens à flot. Malgré leur infériorité numérique, les Rhodaniens tentaient de se projeter par séquences, conservant même davantage le ballon qu’un adversaire parfois brouillon dans le dernier geste.

Au retour des vestiaires, Brest accentuait sa domination, sans parvenir à concrétiser. Le but inscrit par Pathé Mboup à la 58e minute était logiquement annulé pour une position de hors-jeu. L’OL, discipliné et regroupé, tenait bon jusqu’au bout d’un match intense, s’offrant un point aussi précieux que symbolique.

Avec ce second nul consécutif en championnat, Lyon confirme ses progrès dans la solidité défensive, mais devra rapidement recharger les batteries : un déplacement au Betis Séville attend les joueurs jeudi en Ligue Europa, avant un choc prometteur face au PSG dimanche prochain au Groupama Stadium.