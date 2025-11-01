Top 14 : à Toulon, le LOU Rugby sombre encore (54-21)

Rien ne va plus pour le LOU Rugby.

En déplacement à Toulon ce samedi, pour la 9e journée de Top 14, les Lyonnais ont subi une lourde défaite (54-21) sur la pelouse du stade Mayol. Une rencontre placée sous le signe de l’émotion, puisque le RCT rendait hommage à son légendaire capitaine André Herrero.

Mais sur le terrain, les Rouge et Noir n’ont pas existé. Trop indisciplinés, les hommes de Karim Ghezal ont encaissé deux essais de pénalité et six réalisations toulonnaises signées Dany Priso (6e), Brian Alainu’uese (24e), Teddy Baubigny (38e), Setariki Tuicuvu (51e), Charles Ollivon (61e) et Mathis Ferté (72e). Le LOU n’a répondu que par deux essais tardifs, inscrits par Jiuta Wainiqolo (69e) et Ethan Dumortier (74e).

Cette nouvelle déconvenue à l’extérieur confirme les difficultés lyonnaises loin du Matmut Stadium de Gerland : un seul succès hors de leurs bases depuis le début de la saison. Déjà battus à domicile la semaine dernière par La Rochelle, les Lyonnais enchaînent une troisième défaite consécutive.

La trêve internationale arrive à point nommé pour tenter de redresser la barre avant la réception à domicile de Clermont, programmée le 22 novembre.