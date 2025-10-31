Un laboratoire de métaux précieux braqué à Lyon par un commando lourdement armé

Les faits se sont déroulés ce jeudi en début d’après-midi, boulevard du Parc d’Artillerie, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Un braquage d’une rare intensité s’est produit ce jeudi vers 13h30 à Lyon. Plusieurs individus, lourdement armés et porteurs de brassards de couleur jaune ou orange, ont pris d’assaut le laboratoire Pourquery, une entreprise spécialisée dans le traitement de métaux précieux.

Selon les premiers éléments, les braqueurs ont utilisé un véhicule équipé d’un gyrophare pour charger leur butin avant de prendre la fuite, rapporte le Progrès.

Des riverains ont rapporté avoir entendu une forte détonation : les assaillants auraient fait exploser les vitres sécurisées de l’établissement pour pénétrer à l’intérieur.

La scène n’aurait duré que quelques minutes. Un important dispositif de police et de secours a été déployé. La BRI (brigade de recherche et d'intervention) et les pompiers sont rapidement intervenus sur place.

Les cinq hommes en fuite ont été interpellés dans la foulée et placés en garde à vue. Leur butin a également pu être récupéré. Au total 5 personnes ont été blessées légèrement et prises en charge par les pompiers.