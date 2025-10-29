L’OL craque contre le Paris FC après une heure parfaite (3-3)

L’Olympique lyonnais pourra nourrir des regrets.

Ce mercredi soir, les hommes de Paulo Fonseca ont longtemps maîtrisé leur sujet face au Paris FC, avant de tout gâcher après l’expulsion d’Abner à l’heure de jeu. Réduits à dix, les Lyonnais ont vu leurs adversaires revenir de 0-3 à 3-3.

Le début de match avait pourtant tout d’un scénario idéal. Dès la 5e minute, Corentin Tolisso ouvrait le score en profitant d’un long dégagement de Dominik Greif. Le capitaine lyonnais surprenait la défense parisienne et trompait Obed Nkambadio (0-1).

Au retour des vestiaires, l’OL doublait la mise grâce à Pavel Sulc. À la 51e minute, bien servi par Afonso Moreira après une percée fulgurante, le Tchèque n’avait plus qu’à conclure (0-2). Sept minutes plus tard, il s’offrait même un doublé d’un lob somptueux pour porter la marque à 0-3.

Mais le tournant du match survenait à la 61e minute : Abner était expulsé pour une faute sur Ilan Kebbal, un rouge jugé sévère. Cette décision relançait complètement le Paris FC. Quatre minutes plus tard, Adama Kamara réduisait l’écart d’une volée magistrale sous la barre (1-3).

Alors que Thibault De Smet était à son tour être exclu pour une faute sur Sulc, les Parisiens continuaient à pousser. À la 77e, Ilan Kebbal enroulait une frappe superbe dans la lucarne (2-3).

Complètement désorganisés, les Lyonnais cédaient à nouveau à la 84e minute : une frappe de Vincent Marchetti, déviée, trompait Dominik Greif (3-3).

Ce match nul, alors que l’OL pouvait espérer rejoindre le PSG en tête de la Ligue 1, laisse un goût amer. Les Rhodaniens tenteront de se relancer ce dimanche à Brest, pour la 11e journée du championnat.