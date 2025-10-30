Sondage municipales 2026 à Lyon : Jean-Michel Aulas largement en tête, Grégory Doucet décroche - DR

Nouveau rebondissement dans la campagne des municipales 2026 à Lyon.

C'est un sondage OpinionWay pour LyonMag et Radio Espace qui fait mal un peu plus aux écologistes.

Il confirme la tendance observée ces dernières semaines : la majorité écologiste menée par Grégory Doucet s’enfonce, tandis que Jean-Michel Aulas creuse l’écart.

Le maire sortant, soutenu par le Parti socialiste, Place publique et les communistes, n’obtient que 24% d’intentions de vote. Un score inférieur à celui du premier tour de 2020 (28,46 %), alors qu’il se présentait uniquement sous l’étiquette EELV.

Face à lui, Jean-Michel Aulas poursuit sa percée. L’ancien président de l’OL est crédité de 47% d’intentions de vote, un score quasi-majoritaire qui confirme les résultats du sondage Verian d’octobre.

À gauche, La France Insoumise, représentée par la députée Anaïs Belouassa-Cherifi, obtiendrait 10% des suffrages. À droite, le candidat UDR soutenu par le RN, Alexandre Dupalais, atteindrait 8%.

Autre enseignement : Nathalie Perrin-Gilbert, ancienne maire du 1er arrondissement, réalise 7% d’intentions de vote, proche du score de LFI. Elle s’impose comme la figure d’une gauche modérée face à l'ancien maire de Lyon Georges Képénékian, qui tombe à 3%.

Reste une petite part d’indécis (5 %) encore à convaincre, dans une élection où les forces politiques semblent déjà clairement positionnées entre Rhône et Saône.