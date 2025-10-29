Vents violents : les parcs et les cimetières fermés ce mercredi à Lyon

Prudence ce mercredi sur l’agglomération lyonnaise et le reste du département du Rhône.

Météo France a placé le département en vigilance jaune en raison de vents violents attendus au cours de la journée.

Les rafales s’intensifieront au fur et à mesure de la journée. Elles atteindront les 70 km/h au plus fort de la journée, et même 80 km/h dans le sud du département. La préfecture du Rhône appelle à la plus grande prudence dans les déplacements.

Un temps moins agité prendra le relais dans la soirée pour une journée beaucoup plus ensoleillée ce jeudi.

La Ville de Lyon a annoncé de son côté la fermeture des grands parcs (Tête d'Or, Cerisaie, Blandan et Gerland) et des cimetières à partir de 12h ce mercredi. "L'épisode venteux durera jusqu'en début de soirée avec des vitesses de vent supérieures à 70 km/h", précise la municipalité.