La quasi-totalité des trains supprimés ou retardés ce lundi à la gare de la Part-Dieu à Lyon

Dès l’aube, un acte de vandalisme sur la ligne TGV entre Lyon et le Sud-Est a provoqué d’importantes perturbations sur le réseau. Selon la SNCF, un incendie a endommagé des câbles de signalisation entre Valence et Avignon, contraignant les trains à emprunter des itinéraires de contournement par la ligne classique.

Les conséquences se sont rapidement fait sentir à la gare de Lyon Part-Dieu, où la quasi-totalité des TGV sont annulés ou fortement retardés. À 9h, aucun train ne circulait vers le sud-est de la France, notamment vers Marseille et Nice. Vers le nord et l’est, la situation n’était guère meilleure : jusqu’à cinq heures de retard ont été enregistrées pour les trains à destination de Luxembourg, Bruxelles ou Lille.

Un TGV prévu à 8h06 pour Nice a été purement et simplement supprimé. D’autres trains, comme ceux vers Roissy Charles-de-Gaulle ou Bruxelles, affichaient entre trois et cinq heures de retard.

La SNCF a précisé qu’un retour à la normale ne serait pas "envisagé avant mardi", le temps d’évaluer et de réparer les installations endommagées.