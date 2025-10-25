Vénissieux : un homme de 37 ans tué à l’arme blanche sur les voies du tramway - DR

Un homme de 37 ans est décédé tôt ce samedi 25 octobre à Vénissieux, après avoir été grièvement blessé à l’arme blanche sur le boulevard Joliot-Curie, au niveau des voies du tramway T4.

Les faits se sont produits vers 5 heures du matin selon LyonMag.

Alertés rapidement, les secours sont intervenus sur place et ont tenté de réanimer la victime, sans succès. L’homme est décédé sur les lieux.

D’après les premiers éléments de l’enquête, la victime aurait été prise à partie par un individu sorti d’un véhicule, avant de recevoir plusieurs coups au niveau du ventre. L’agresseur a ensuite pris la fuite. L’homme décédé était connu défavorablement des services de police.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du drame. Au moins un suspect est activement recherché par les enquêteurs.

L’agression s’est produite près d’un arrêt du tramway T4, entraînant une interruption du trafic entre les stations États-Unis – Tony Garnier et La Borelle. La ligne circulait en deux parties jusqu’à la levée des mesures d’investigation.

Des bus relais ont été mis en place pour assurer la desserte des stations manquantes. Le trafic a repris progressivement à partir de 9h30, avant un retour à la normale estimé vers 10 heures.