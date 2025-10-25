Top 14 : le LOU dominé à Gerland par La Rochelle (19-36) - DR

Le LOU Rugby n’a pas su s’imposer à domicile ce samedi face à un Stade Rochelais solide et appliqué.

Sous une pluie persistante au Matmut Stadium de Gerland, les Lyonnais se sont inclinés 36 à 19, après avoir pourtant ouvert le score.

Malgré un bon début de rencontre, les Rouge et Noir ont rapidement subi la précision offensive des Maritimes, auteurs de cinq essais et d’une pénalité. Le score à la mi-temps (28-19) laissait encore espérer un retour, mais le LOU n’a plus marqué après la pause, laissant La Rochelle contrôler la seconde période et frôler le bonus offensif.

Les essais lyonnais ont été signés Jiuta Wainiqolo et Thomas Moukoro, avec deux transformations réussies par Léo Berdeu. Mais les absences de Killian Géraci et Félix Lambey en deuxième ligne se sont fait ressentir dans l’impact et la conquête.

Avant la rencontre, l’entraîneur Karim Ghezal insistait sur la nécessité de "réussir ses entames". Si ses joueurs ont bien démarré, ils ont ensuite subi le réalisme rochelais, incapable de répondre aux offensives adverses.

Avec cette défaite, le LOU glisse à la 10e place du Top 14 et pourrait encore perdre deux rangs d’ici la fin de la 8e journée. Les Lyonnais tenteront de se relancer samedi prochain à 14h30 sur la pelouse de Toulon.